VR-гарнитура Apple стоит 3000 долларов

Поскольку до выхода гарнитуры Apple с дополненной реальностью, по слухам, осталось еще несколько месяцев, это дает конкуренту идеальную возможность выйти на рынок со своим шлемом Quest 2 Pro. В последних прогнозах аналитиков говорится, что гарнитура смешанной реальности, как ожидается, будет дешевле, чем то, что предлагает Apple, но это также означает отсутствие лучших компонентов. По словам аналитика Минг-Чи Куо, ожидается, что конкурент применит технологию мини-светодиодов для Quest 2 Pro вместе с 2P-линзами для улучшения визуального качества. По слухам, в гарнитуре Apple AR используется микро-OLED, производство и внедрение которого обходится дорого, а Quest 2 Pro идет в другом направлении, что не является ужасной стратегией, если предположить, что это не ставит под угрозу качество изображения и впечатления от просмотра.

Quest 2 Pro также будет поддерживать отслеживание взгляда, выражение лица и 3D-распознавание благодаря наличию колоссальных 16 камер, 10 из которых присутствуют на гарнитуре, а по три — на каждом контроллере. Дополнительные камеры позволят одновременно использовать несколько технологий, что позволит проводить сеанс погружения в смешанную реальность, включающий как приложения AR, так и VR. Куо также считает, что Quest 2 Pro будет стоить 799 долларов или выше, что относительно скромно по сравнению со стоимостью AR-гарнитуры Apple. В некоторых сообщениях утверждается, что носимое устройство Apple, устанавливаемое на голову, может стоить колоссальные 3000 долларов.