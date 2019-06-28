VR и AR помогает клиентам Audi в выборе автомобиля

Audi стремится использовать новейшие технологии виртуальной и дополненной реальности, чтобы уменьшить беспокойство, с которым могут столкнуться новые владельцы, когда дело доходит до комплектации своих автомобилей.

Для этого они организовали частный лаунж для клиентов в Audi Centre расположенных в Сингапуре. Это частная зона, где новые владельцы могут использовать виртуальную реальность, чтобы увидеть свои новые автомобили - с заказанными вариантами настройки - во всей красе виртуальной реальности. Используя стереоскопический 3D-рендеринг и подробные модели данных, клиенты смогут увидеть, как могут выглядеть различные диски на их новом автомобиле или как может выглядеть кабина с различными вариантами отделки приборной панели.

Audi утверждает, что опыт является сверхреалистичным, и владельцы смогут совершить поездку по своим новым автомобилям, как будто это было прямо перед ними. Помимо виртуальной реальности, у Audi также есть опыт AR, который позволяет клиентам взаимодействовать с моделями и позволяет им лучше понимать особенности и возможности автомобиля.