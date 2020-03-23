VR-проект Beat Sabre распродан по миру в количестве 2 миллионов копий

Beat Sabre - ритмическая игра, в которой игроки владеют двумя саблями и режут блоки в такт музыке. Разработчиком игры является компания Beat Games.

VR-игра Beat Sabre распродана по миру в количестве 2 миллионов копий. Разработчик предлагает новые музыкальные пакеты. Beat Sabre сотрудничает со многими артистами, включая лейбл Monstercat, Camellia и Imagine Dragons. Были добавлены музыкальные пакеты известного исполнителя Timbaland. Хоть и VR-платформа не очень популярна, проект Beat Sabre набирает обороты в индустрии развлечений.