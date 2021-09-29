Valve готовит автономный VR-шлем

Брэд Линч, создатель контента для YouTube, освещающий виртуальную реальность и всё, что с ней только связано, нашел доказательства из патентных заявок и других источников, что Valve в настоящее время работает над автономной гарнитурой VR под кодовым названием «Deckard». Более того, независимое издание Ars Technica подтвердило, что компания действительно разрабатывает устройство с таким кодовым названием. Главная особенность данного шлема подразумевает, что устройство может работать само по себе без необходимости подключения к ПК. Если вы помните, для работы гарнитуру Valve Index VR, выпущенную в 2019 году, необходимо подключить к компьютеру. Автор с YouTube также обнаружил упоминание Декарда в бинарном файле SteamVR Linux ARM. Это конкретное свидетельство намекает на вычислительную мощность, встроенную в гарнитуру Valve VR, еще больше укрепляя возможность того, что это автономное устройство.

Согласно источникам Ars Technica, Valve разрабатывала две концепции дизайна для гарнитуры виртуальной реальности. Один из них в конечном итоге напомнил Index тем, что он должен подключаться к ПК или к другим источникам сигнала, которые будут передавать картинку на встроенный дисплей. Другой вариант в конечном итоге был разработан на основе встроенного процессора с отслеживанием действий пользователя, прямо как Oculus Quest. Впрочем, будет ли когда-либо выпущена автономная гарнитура VR, еще неизвестно. Как отмечает издание, Valve уже готовится к выпуску Steam Deck в декабре, а учитывая нынешнюю нехватку чипов, которая сказывается на технической и автомобильной промышленности, нам, возможно, придется немного подождать Декарда, если Valve вообще решит выпустить его.
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