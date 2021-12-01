Valve не будет создавать эксклюзивов для Steam Deck

В новом разделе часто задаваемых вопросов, предназначенном для разработчиков игр, заинтересованных в Steam Deck, Valve повторила одну из основных тем для обсуждения с момента первого анонса Steam Deck в июле: это ПК, пусть и в портативном формате. И поскольку это ПК, Valve не планирует разрабатывать игры, в которые можно будет играть только на Steam Deck, и не ожидает, что это сделают другие разработчики. «Для нас это не имеет особого смысла», — говорится в FAQ об эксклюзивах Steam Deck. «Это ПК, и устройство должно работать как ПК». Там же указана достаточно важная информация для тех, кто мечтает использовать устройство для виртуальной реальности в мобильном формате.

Valve не разрабатывала Steam Deck для игр в виртуальной реальности, но «Технически это возможно. Мы считаем, что реализовать это вполне возможно на мощностях портативного устройства», — говорится в FAQ. Более того, если вы хотите установить игру без DRM из GOG, а затем использовать ее со слоем совместимости Steam Linux Proton, вы тоже можете это сделать. «Вы можете установить и добавить любую игру, даже если её нет в Steam или вы не покупали её в Steam. Просто установите приложение, а затем добавьте его в Steam из режима рабочего стола, и оно будет отображаться так же, как на любом ПК». Valve, возможно, все еще разрабатывает игры, созданные с учетом возможностей портативной консоли и возможностей управления Steam Deck, однако со времен Steam-контроллера Valve явно перестала делать акцент на гироскопе и сенсорных вариантах управления в видеоиграх.