Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO

Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO. С обновлением разработчики ввели систему возрождения, уникальных перков и указателей, а также расширили арсенал игроков.
Список изменений:
- Добавили новую карту Sirocco — она доступна только в режиме Danger Zone.
- Добавили систему возрождения для игроков, чьи напарники еще не погибли.
- Добавили возможность выбирать дополнительный стартовый предмет перед началом матча.
- Добавили отталкивающую мину, улучшение для высоких прыжков, баллистический щит и пилотируемого дрона.
- Анонсировали систему бонусов за исследование карты и взрывы бомб.
- Ввели систему указателей для коммуникации с напарниками.
- Изменили внешний вид союзных игроков.
- Исправили баг, который позволял посторонним изменять настройки лобби.