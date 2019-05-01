Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO

Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO. С обновлением разработчики ввели систему возрождения, уникальных перков и указателей, а также расширили арсенал игроков.

Добавили новую карту Sirocco — она доступна только в режиме Danger Zone.

Добавили систему возрождения для игроков, чьи напарники еще не погибли.

Добавили возможность выбирать дополнительный стартовый предмет перед началом матча.

Добавили отталкивающую мину, улучшение для высоких прыжков, баллистический щит и пилотируемого дрона.

Анонсировали систему бонусов за исследование карты и взрывы бомб.

Ввели систему указателей для коммуникации с напарниками.

Изменили внешний вид союзных игроков.

Исправили баг, который позволял посторонним изменять настройки лобби.

Список изменений: