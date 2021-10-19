Valve обновила магазин Steam перед релизом Steam Deck

В преддверии декабрьского релиза Steam Deck компания Valve подробно описала программу совместимости, которую она будет использовать, чтобы люди знали, могут ли они играть в свои игры на портативном ПК. Система, получившая название Deck Verified, группирует игры по четырем категориям: «Проверенные», «Играбельные», «Неподдерживаемые» и «Неизвестные». Если вы видите игру с первым значком, это значит, что она будет отлично работать «из коробки» на новой портативной системе. Что касается второй категории, Valve говорит, что вам, возможно, придется внести некоторые изменения в настройках, чтобы всё работало хорошо.

Например, в такой игре, как Team Fortress 2, вам, возможно, придется загрузить конфигурацию контроллера сообщества, прежде чем вы сможете использовать стики и лицевые кнопки Steam Deck для игры. Valve приводит Half-Life: Alyx в качестве примера игры, в которую вы не сможете играть на Steam Deck — это относится к абсолютно всем VR-играм по вполне понятным причинам. Наконец, неизвестный тег означает, что у компании еще не было возможности протестировать эту игру на совместимость. Чтобы получить статус проверенной, игра должна соответствовать четырем критериям. Во-первых, релиз должен включать полную поддержку контроллера, а экранная клавиатура должна появляться при необходимости. Во-вторых, игроки не должны видеть никаких предупреждений о совместимости. Игра также должна поддерживать родное для Steam Deck разрешение 1280 на 800 пикселей, а текст должен быть легко читаемым. Наконец, если в игру можно играть через Proton, все, включая любое античитерское программное обеспечение, должно работать через уровень совместимости.