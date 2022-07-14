Valve оптимизирует Steam OS для конкурирующей консоли

Недавние обзоры и тесты этих процессоров показывают, что AMD Ryzen 7 6800U — лучший вариант для игр. AMD APU предлагает 12 CU на основе архитектуры RDNA 2, которую GPD Win Max 2 разделяет с Steam Deck. Однако система Valve использует только восемь CU и старую архитектуру ядра Zen 2. Таким образом, там, где системе GPD не хватает оптимизации, она предлагает лучший прирост производительности. На странице кампании Indigogo для новой системы GPD Win Max 2 компания обновила информацию для сторонников о том, что Valve связалась с компанией, чтобы помочь в оптимизации операционной системы Steam для новой консоли. Эта новость от компании показывает, что Valve оптимизирует SteamOS для более новой архитектуры AMD Zen3+ и повысит производительность более мощных графических процессоров на базе RDNA 2.