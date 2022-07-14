Valve оптимизирует Steam OS для конкурирующей консоли

Valve обращает свое внимание на гибридную портативную игровую консоль и ноутбук компании GPD, чтобы предложить оптимизацию своей операционной системы Steam OS, для использования с их новейшей консолью GPD WIN Max 2. Система GPD — это проверенный и надежный формат, который они используют с 2016 года, когда производитель впервые появился на рынке. С недавним выпуском Win Max 2, который предлагает процессоры AMD Ryzen 7 6800U или Intel Core i7-1260P, он оказывает более значительное влияние на постепенно растущий рынок портативных устройств. Кроме того, экранное пространство новинки намного больше, чем у большинства портативных компьютерных консолей, что обеспечивает простоту использования.

Недавние обзоры и тесты этих процессоров показывают, что AMD Ryzen 7 6800U — лучший вариант для игр. AMD APU предлагает 12 CU на основе архитектуры RDNA 2, которую GPD Win Max 2 разделяет с Steam Deck. Однако система Valve использует только восемь CU и старую архитектуру ядра Zen 2. Таким образом, там, где системе GPD не хватает оптимизации, она предлагает лучший прирост производительности. На странице кампании Indigogo для новой системы GPD Win Max 2 компания обновила информацию для сторонников о том, что Valve связалась с компанией, чтобы помочь в оптимизации операционной системы Steam для новой консоли. Эта новость от компании показывает, что Valve оптимизирует SteamOS для более новой архитектуры AMD Zen3+ и повысит производительность более мощных графических процессоров на базе RDNA 2.