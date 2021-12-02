Valve отрицает работу над проектом Half-Life 3

С успехом Half-Life 2 мы все годами гадали, выйдет ли Half-Life 3. Но к сожалению, Valve не работает над игрой. Об этом сообщил Тайлер МакВикер из Valve News Network. Он утверждает, что Half-Life 3 в настоящее время не разрабатывается.

Тайлер МакВикер заявляет: «Valve пытается выпустить Steam Deck и как многие люди заметили, Steam Deck оказался значительно более успешным, чем предполагалось изначально, поэтому Valve делает все возможное». В течение многих лет поклонники пытались найти подсказки, которые могли бы предположить, что Half-Life 3 находится в разработке, но пока ничего конкретного не обнаружено, и этот отчет в значительной степени подтверждает тот факт, что Valve, похоже, не слишком заинтересована в разработке данной игры. Вместо этого компания сосредоточилась на магазине Steam и на аппаратных продуктах.
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