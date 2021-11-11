Valve перенесла релиз Steam Deck

Valve отложила запуск Steam Deck на два месяца — портативный ПК поступит в продажу где-то в феврале 2022 года, а не в декабре этого года, как было объявлено ранее. Компания обвинила в переносе официального релиза задержку в продолжающемся глобальном кризисе полупроводников, который повлиял на все, от цен на графические процессоры до производства автомобилей. Вероятно, производитель просто не может собрать необходимое количество компьютеров для первой партии, и чтобы не создавать дефицита на момент релиза, запуск был перенесен.

«Мы сожалеем об этом — мы сделали все возможное, чтобы обойти проблемы глобальной цепочки поставок, но из-за нехватки материалов компоненты не достигают наших производственных мощностей вовремя, чтобы мы могли уложиться в наши первоначальные даты запуска», — сказала Valve. Если вы предварительно заказали Steam Deck до сегодняшнего дня, вы сохраните свое текущее место в строке бронирования, но дата, когда ваша Steam Deck будет отправлена, будет перенесена. Valve заявила, что обновит оценку доставки вскоре после сегодняшнего объявления. Все новые пользователи, которые только оформили свои предварительные заказы или планируют это сделать, будут ждать дольше — в феврале будет выпущена только первая партия консолей, тогда как дальнейшие поставки под вопросов. Вероятно, компания будет выпускать по две-три партии в год, а значит, придется постараться, чтобы получить устройство вовремя, тем более в нашей стране.