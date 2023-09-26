Valve показала интерфейс SteamVR 2.0

Компания Valve достаточно долгое время работала над виртуальной реальностью и, как оказалось, никогда не прекращала труды в данном направлении, хотя многим могло показаться, что компания приостановила свою активность после запуска портативной консоли Steam Deck. К счастью, это не совсем так — компания просто не раскрывала детали грядущих изменений в области виртуальной реальности, но сегодня, в преддверии весьма ожидаемого (по мнению инсайдеров) анонса нового шлема виртуальной реальности от Valve поступила информация, указывающая на то, что новая версия операционной системы SteamVR уже практически готова. При этом хотелось бы напомнить, что впервые информация про SteamVR 2.0 появилась ещё в 2019 году — тогда Valve заявила, что операционная система будет проектом 2020 года, но, видимо, проект затянулся.

При этом инсайдеры активно утверждают, что компания трудится над тем, чтобы реализовать новый шлем дополненной реальности и запускать на нём какие-то интересные фирменные проекты, которые будут доступны только на фирменном аппаратном обеспечении. Например, если бы компания выпустила Half-Life 3 только на своём шлеме, то пользователи явно хотели бы его купить, потому что это прорывной продукт. Теперь же, когда SteamVR 2.0 почти готова, производителю просто необходим новый шлем, потому что без него платформу придётся запускать на устройствах сторонних компаний с устаревшими характеристиками железа. А Valve этого явно не хотелось бы.
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