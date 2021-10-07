Valve показала, как ремонтировать Steam Deck

Valve уже давно выступает за открытое аппаратное и программное обеспечение, но ее последнее видео свидетельствует об обратном — речь идёт о компактной игровой приставке Steam Deck. Игровая компания опубликовала видео разборки Steam Deck, в котором показано, как открыть портативную консоль, одновременно призывая вас этого не делать и держать систему закрытой. Конечно, можно попасть внутрь приставки без каких-либо особенных проблем — просто вы можете создать больше проблем, чем решить. Как объясняет Valve, Steam Deck плотно набита деталями, в том числе мелкими креплениями. Хотя компания обещает замену различных деталей в «ближайшие месяцы», есть вероятность, что вы повредите систему по пути из-за статического электричества или других неполадок. Использование сторонних запчастей также может иметь последствия.

Например, стандартный твердотельный накопитель может влиять на тепловые характеристики компьютера из-за слишком высокого потребления энергии и нагрева. По словам Valve, вы можете даже нарушить целостность консоли, просто открыв ее. Скорее всего, это не остановит вас, если вы настаиваете на ремонте своей Steam Deck в самостоятельном формате. Однако очевидно, что создатель Half-Life хочет, чтобы вы полагались на технических специалистов Valve или, по крайней мере, на сторонних профессионалов в случае поломки данного гаджета. Всё же это не обычный компьютер, который может разобрать любой желающий, а очень тонкое устройство.