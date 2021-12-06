Valve показала упаковку Steam Deck, но она вам не понравится

Несмотря на то, что дата выпуска Steam Deck перенесена на два месяца, ажиотаж вокруг портативного игрового ПК остается высоким. А теперь Valve поделилась финальной розничной упаковкой Steam Deck, которая включает в себя пару пасхальных яиц, которые обязательно вызовут улыбку у поклонников Portal. Компания завершила производственную сборку Steam Deck в рамках DV (Design Validation), которую Valve описывает как «окончательную сборку прототипа перед производством». После этой сборки в конечный продукт будут внесены дополнительные незначительные изменения. Впрочем, некоторым пользователям такая упаковка не понравится, так как производитель решил сделать ее максимально аскетичной и простой — выглядит она, как коробка от телевизора двадцатилетней давности.

Внутри коробки из коричневого картона находится кейс для транспортировки устройства, а также сама консоль — она достаточно удобно упакована, так что не должна повредиться при транспортировке. Больше ничего внутри нет — зарядная станция не должна кого-то удивлять, а инструкцию, скорее всего, никто читать не будет. С другой стороны, если упаковка настолько простая и понятная, то, вероятно, у вас не будет возникать вопросов о ее себестоимости — производитель не стал тратить ресурсы на излишне дорогую упаковку, приложив максимум усилий к разработке самого устройства. Вопрос теперь только в конечной стоимости гаджета, ведь на территории России Steam Deck тоже будут продавать.
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