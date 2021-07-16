Valve представила консоль Steam Deck

Valve начнет поставки нового портативного игрового устройства под названием Steam Deck в декабре 2021 года. Согласно информации от самой Valve, устройство представляет собой портативную консоль на базе AMD, которая вполне способна запускать современные ААА-игры. Массивный черный прямоугольник включает в себя 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280x800, трекпады, очень похожие на Steam Controller, и полноразмерные аналоговые джойстики. Что касается программного обеспечения, Steam Deck работает на новой версии SteamOS, операционной системы на базе Linux, которую Valve надеялась сделать домашним продуктом еще тогда, когда Steam Machines были на ходу. Однако это не означает, что Steam Deck будет ограничен играми для Linux. Valve заявляет, что ее программное обеспечение для совместимости с Proton было значительно улучшено и работает с античит-системами.

Проще говоря, вы сможете играть в игры для Windows, которые не имеют официальной поддержки Linux. Более того, вы можете подключить данное устройство к монитору, например, чтобы использовать гаджет в формате обычного компьютера для работы, просмотра интернета, фильмов или сериалов. Никаких ограничений в этом плане нет, система полностью открыта и готова к эксплуатации в разных сценариях. Если хотите, вы даже можете удалить SteamOS с устройства и установить Windows или что-то еще. Стоимость пока что не сообщается, но железка очень даже интересная и она точно будет пользоваться спросом.