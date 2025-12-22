Valve прекратила производство доступной версии Steam Deck

Более того, без официальных разъяснений остаётся лишь строить предположения о причинах отказа от Steam Deck LCD. Например, журналист информационного издания Windows Central считает, что рост цен на оперативную память и накопители, во многом связанный с бумом ИИ, сделал выпуск портативного ПК в таком ценовом сегменте экономически невыгодным. Более того, аналитики отмечают, что рынок портативных игровых ПК сегодня куда более развит, чем в момент выхода первого Steam Deck в 2022 году, однако сложно представить, что кто-то из конкурентов, включая Lenovo, ASUS или GPD, сможет закрыть образовавшуюся нишу действительно доступного устройства начального уровня. Видимо, ПК-гейминг в последнее время становится слишком уж дорогостоящим удовольствием — даже в портативном формате.