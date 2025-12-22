Valve прекратила производство доступной версии Steam Deck

Самая доступная версия Steam Deck, LCD-модель за 399 долларов, больше недоступна для приобретения. И, судя по информации на официальном сайте Steam Deck, уже не вернётся в продажу. Под перечнем доступных модификаций указано примечание о том, что компания больше не производит Steam Deck LCD с накопителем на 256 ГБ, и после распродажи складских запасов эта версия окончательно исчезнет с рынка. Решение Valve постепенно отказаться от Steam Deck с LCD-экраном выглядит разочаровывающим, поскольку теперь самым дешёвым вариантом консоли стала версия с OLED-дисплеем и накопителем на 512 ГБ, цена которой составляет 549 долларов, что заметно дороже прежней базовой модели.

Более того, без официальных разъяснений остаётся лишь строить предположения о причинах отказа от Steam Deck LCD. Например, журналист информационного издания Windows Central считает, что рост цен на оперативную память и накопители, во многом связанный с бумом ИИ, сделал выпуск портативного ПК в таком ценовом сегменте экономически невыгодным. Более того, аналитики отмечают, что рынок портативных игровых ПК сегодня куда более развит, чем в момент выхода первого Steam Deck в 2022 году, однако сложно представить, что кто-то из конкурентов, включая Lenovo, ASUS или GPD, сможет закрыть образовавшуюся нишу действительно доступного устройства начального уровня. Видимо, ПК-гейминг в последнее время становится слишком уж дорогостоящим удовольствием — даже в портативном формате.
