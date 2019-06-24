Valve прекратит поддержку Steam для всех новых версий Ubuntu

2019-06-24, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Valve; [87]
Один из разработчиков Valve написал в своём Twitter тревожную для поклонников Ubuntu новость: Ubuntu 19.10 и будущие версии системы больше не будут официально поддерживаться программой Steam. Всё из-за недавних изменений в операционке.

Начиная с Ubuntu 17.10, компания Canonical отказалась от поддержки 32-битной архитектуры в своей системе, а в новой версии 19.10 вовсе планируется прекратить формирование таких пакетов. Проблема в том, что Steam как раз и использует их для запуска Windows-версий игр на Linux. Кроме того, в магазине многие игры доступные только в 32-разрядных версиях, особенно часто у инди-разработчиков. Так что теперь Valve будет уделять больше внимания другому дистрибутиву Linux — Debian или продолжит разработку своей SteamOS.

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