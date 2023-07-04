Valve против игр с контентом, сгенерированным ИИ На прошлой неделе инди-разработчик (который выпускает игры на платформе Steam) На прошлой неделе инди-разработчик (который выпускает игры на платформе Steam) создал много шума в связи с запретом, блокировкой или удалением контента, сгенерированного искусственным интеллектом, со стороны Valve. Разработчик утверждал, что их игра была многократно отклонена сотрудниками платформы Steamworks из-за наличия довольно очевидного контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Тогда разработчик высказался в не очень положительном ключе о компании Valve, потому что на платформе явно есть игры с контентом, который был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта, и эти игры совершенно спокойно продаются, тогда как его проект почему-то не пропустили. В итоге журналист известного издания Eurogamer связался с Valve по этому вопросу, и представитель компании ответил, хотя и с оговоркой, что политика Steam в отношении контента, сгенерированного искусственным интеллектом, всё ещё находится в стадии разработки. «Нашим приоритетом, как всегда, является попытка выпустить как можно больше полученных нами игр, однако процесс осложняется тем, что неизвестно, есть ли у разработчика достаточные права на использование искусственного интеллекта для создания ресурсов, включая изображения, текст и музыку». В случае такого контента существует много юридических неопределённостей и компания пока что просто пытается не впутаться в судебные тяжбы, отклоняя любые видеоигры с контентом, который создал искусственный интеллект. Автор - Влад Волошин . Размещено: Сегодня 08:13 . Продукт - Valve

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