Valve против игр с контентом, сгенерированным ИИ

На прошлой неделе инди-разработчик (который выпускает игры на платформе Steam) создал много шума в связи с запретом, блокировкой или удалением контента, сгенерированного искусственным интеллектом, со стороны Valve. Разработчик утверждал, что их игра была многократно отклонена сотрудниками платформы Steamworks из-за наличия довольно очевидного контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Тогда разработчик высказался в не очень положительном ключе о компании Valve, потому что на платформе явно есть игры с контентом, который был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта, и эти игры совершенно спокойно продаются, тогда как его проект почему-то не пропустили. В итоге журналист известного издания Eurogamer связался с Valve по этому вопросу, и представитель компании ответил, хотя и с оговоркой, что политика Steam в отношении контента, сгенерированного искусственным интеллектом, всё ещё находится в стадии разработки. «Нашим приоритетом, как всегда, является попытка выпустить как можно больше полученных нами игр, однако процесс осложняется тем, что неизвестно, есть ли у разработчика достаточные права на использование искусственного интеллекта для создания ресурсов, включая изображения, текст и музыку». В случае такого контента существует много юридических неопределённостей и компания пока что просто пытается не впутаться в судебные тяжбы, отклоняя любые видеоигры с контентом, который создал искусственный интеллект.

В Roblox появились лимитированные вещи…
Roblox теперь позволяет авторам контента продавать игровые предметы, которые доступны только в ограниченн…
Valve запрещает игры в Steam, если графику рисовал ИИ…
Недавно на просторах интернета появилась новость о том, что компания Valve готова запретить все игры на п…
EA знает про ужасное качество Star Wars Jedi: Survivor, но р…
Совсем недавно видеоигра Star Wars Jedi: Survivor официально отправилась в релиз, но не без проблем, есте…
Activision удаляет копии своих карт из Fortnite…
Появление нового редактора творческого режима в Fortnite дало возможность многим пользователям выразить с…
Sony купила студию и создаёт ММО для PS5…
Сегодня компания Sony объявила, что приобретает студию Firewalk Studios, чтобы помочь создать оригинальну…
Эксклюзивы с PlayStation попадут на ПК через три года с моме…
В интервью японском информационному изданию Famitsu глава PlayStation Джим Райан подтвердил приверженност…
Параметры выбора сервера для Minecraft…
Minecraft – это игра всех времен и народов, которая подготовила для геймеров массу интересного. Но раз…
Activision начнёт банить читеров в Call of Duty…
Команда по борьбе с читами видеоигры Call of Duty, которая создала систему античита Ricochet, из компании…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor