Valve сняла с продажи Steam Deck

Посреди недели пользователи неожиданно заметили сокращение доступности портативной консоли Steam Deck OLED от Valve. Популярный портативный игровой ПК был представлен почти три года назад, первоначально в версии с LCD-дисплеем. Модель с 256 ГБ памяти и LCD-экраном была снята с производства в декабре прошлого года, оставив более дорогие OLED-версии с 512 ГБ и 1 ТБ памяти единственными в актуальной линейке устройств Steam Deck. К сожалению, потенциальные покупатели в Северной Америке, Японии, Тайване, Южной Корее и Гонконге (а вскоре, вероятно, и в других регионах) сейчас не могут приобрести новые OLED-консоли. На момент написания новости Valve не делала комментариев по этой ситуации, но всё более или менее понятно.

Отсутствие официальных заявлений спровоцировало онлайн-спекуляции, главным образом о возможных перебоях с поставками компонентов для Steam Deck. В настоящее время обе версии OLED используют 16 ГБ объединённой памяти LPDDR5-6500 и NVMe SSD объёмом 512 ГБ или 1 ТБ. Продолжающийся кризис на рынке компьютерной памяти и накопителей вызвал значительные колебания цен в конце 2025 и начале 2026 года. Соответственно, есть предположение, что из-за роста цен на память на данный момент Valve продаёт портативные консоли себе в минус. И чтобы исправить ситуацию было принято решение снять продукт с продажи, дабы принять решение по новым ценам, а затем обновить их на официальном сайте. И это, конечно, очень плохая новость для геймеров.
Nintendo Switch 2 продаётся не так хорошо, как многие думают…
Выход Nintendo Switch 2 в прошлом году стал для Nintendo крупным успехом. За первые 4 дня после запуска в…
PlayStation 5 получила новые стильные расцветки…
PlayStation представила новую линейку контроллеров DualSense и боковых панелей для PS5 под названием Hype…
Разработчики так и не получили девкиты Nintendo Switch 2…
Почти не вызывает сомнений, что Nintendo Switch 2 вышла с куда более широкой поддержкой сторонних разрабо…
В Xbox Cloud Gaming появится бесплатный тир с рекламой…
На прошлой неделе пользователи сервиса Microsoft Xbox Cloud Gaming начали замечать сообщения об «1 часе и…
Для PlayStation 5 выпустили новый геймпад…
Некоторое время назад компания Sony обновила свой геймпад для приставки PlayStation 5 — снаружи новый гей…
Nintendo Switch 2 может подорожать на 50 долларов…
Аналитическая компания Niko Partners, которая занимается глобальными исследованиями и анализом индустрии,…
ASUS заявила, что спрос на портативные консоли бъёт все реко…
Финансовый директор компании ASUS Ник Ву вчера представил квартальный финансовый отчёт и рассказал о новы…
Intel собирается покорить рынок портативных консолей…
На выставке CES 2026 компания Intel подтвердила, что собирается всерьёз выйти на рынок портативных игровы…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor