Valve сняла с продажи Steam Deck

Посреди недели пользователи неожиданно заметили сокращение доступности портативной консоли Steam Deck OLED от Valve. Популярный портативный игровой ПК был представлен почти три года назад, первоначально в версии с LCD-дисплеем. Модель с 256 ГБ памяти и LCD-экраном была снята с производства в декабре прошлого года, оставив более дорогие OLED-версии с 512 ГБ и 1 ТБ памяти единственными в актуальной линейке устройств Steam Deck. К сожалению, потенциальные покупатели в Северной Америке, Японии, Тайване, Южной Корее и Гонконге (а вскоре, вероятно, и в других регионах) сейчас не могут приобрести новые OLED-консоли. На момент написания новости Valve не делала комментариев по этой ситуации, но всё более или менее понятно.

Отсутствие официальных заявлений спровоцировало онлайн-спекуляции, главным образом о возможных перебоях с поставками компонентов для Steam Deck. В настоящее время обе версии OLED используют 16 ГБ объединённой памяти LPDDR5-6500 и NVMe SSD объёмом 512 ГБ или 1 ТБ. Продолжающийся кризис на рынке компьютерной памяти и накопителей вызвал значительные колебания цен в конце 2025 и начале 2026 года. Соответственно, есть предположение, что из-за роста цен на память на данный момент Valve продаёт портативные консоли себе в минус. И чтобы исправить ситуацию было принято решение снять продукт с продажи, дабы принять решение по новым ценам, а затем обновить их на официальном сайте. И это, конечно, очень плохая новость для геймеров.