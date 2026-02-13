Valve сняла с продажи Steam Deck

Отсутствие официальных заявлений спровоцировало онлайн-спекуляции, главным образом о возможных перебоях с поставками компонентов для Steam Deck. В настоящее время обе версии OLED используют 16 ГБ объединённой памяти LPDDR5-6500 и NVMe SSD объёмом 512 ГБ или 1 ТБ. Продолжающийся кризис на рынке компьютерной памяти и накопителей вызвал значительные колебания цен в конце 2025 и начале 2026 года. Соответственно, есть предположение, что из-за роста цен на память на данный момент Valve продаёт портативные консоли себе в минус. И чтобы исправить ситуацию было принято решение снять продукт с продажи, дабы принять решение по новым ценам, а затем обновить их на официальном сайте. И это, конечно, очень плохая новость для геймеров.