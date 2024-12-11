Valve теперь продаёт восстановленные Steam Deck

OLED-версия Steam Deck, лучшая модификация портативной игровой консоли Valve с улучшенным временем автономной работы, немного возросшей производительностью и более ярким дисплеем, теперь доступна в восстановленном состоянии со скидкой в 110 долларов по сравнению с новой. Правда, пока что компания Valve начала продажу сертифицированных восстановленных моделей Steam Deck OLED только в США, Великобритании, Канаде и странах ЕС, но в будущем они будут доступны по всему миру — в этом нет никакого сомнения. Цена приставки стартует с отметки в 439 долларов за модель с 512 ГБ памяти и глянцевым экраном. Модель с 1 ТБ памяти и антибликовым покрытием обойдётся уже в 519 долларов, то есть это дешевле, чем 549 за новую версию на 512 ГБ.

Как и в случае с восстановленными версиями оригинальной модели с ЖК-экраном, Valve заявляет, что каждая восстановленная консоль проходит обширное тестирование, включающее более 100 проверок на одном из заводов компании. Также Valve утверждает, что восстановленные устройства соответствуют или даже превосходят стандарты производительности новых моделей. И они поставляются с кейсом для переноски, восстановленным блоком питания и годовой гарантией, хотя на корпусе могут быть незначительные косметические дефекты. И на самом деле это очень хорошая новость, потому что многие хотят купить портативное устройство и готовы отдать за него немного меньше денег, если продукт будет работать хорошо и без заметных сбоев в играх.