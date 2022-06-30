Valve устанавливает в новые Steam Deck медленные SSD

Ранее на этой неделе Valve объявила, что планирует удвоить поставки Steam Deck в ближайшие месяцы, но похоже, что это увеличение производства может дорого обойтись. Хотя большинство людей упустило это из виду, немецкий веб-сайт HardwareLuxx заметил, что веб-сайт Steam Deck был недавно обновлен, чтобы отметить, что некоторые модели на 256 ГБ и 512 ГБ теперь будут поставляться с твердотельным накопителем PCI Express 3.0 x2 вместо твердотельного накопителя PCI Express 3.0 x4. Как и следовало ожидать, твердотельный накопитель x2 предлагает примерно половину скорости записи и чтения по сравнению с твердотельным накопителем x4. Хотя Valve утверждает, что не заметила никакого влияния на игровую производительность, возможно, они тщательно подбирают слова. Конечно, опыт может не сильно измениться во время реального игрового процесса, но как насчет времени загрузки? Они почти наверняка будут медленнее на машинах с твердотельным накопителем x2.

Valve незаметно заменяет более дорогие твердотельные накопители, что особенно примечательно, учитывая тот факт, что емкость хранилища — это действительно единственное различие между моделями Steam Deck, и компания взимает довольно большую надбавку за более крупные твердотельные накопители. Это откровение также происходит на фоне того, что Valve изо всех сил старается предупредить игроков не устанавливать новые твердотельные накопители в свои приставки. Видимо, компания всё же в каком-то смысле обманывает будущих покупателей.
Microsoft помогла геймерам на ПК…
Microsoft добавляет полезную функцию в приложение Xbox для ПК, которая должна помочь вам сэкономить время…
Представлен игровой компьютер MSI MAG META 5 5E на базе AMD…
MSI выпускает игровой настольный компьютер MSI MAG META 5 5E. Он построен на базе процессора AMD Ryzen 7 …
Apple AirTags второго поколения уже готовятся к релизу…
Apple AirTags, трекеры компании круглой формы, были разработаны для поиска потерянных вещей. Учитывая, чт…
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей…
Тестируемый сегодня моноблок Acer Aspire C27-1655, работающий на базе операционной системы Windows, ориен…
Флагманский телефон HTC задерживается…
Компания HTC давно пропала с радаров новостных лент, но недавняя информация удивила многих. Оказывается у…
Orange Pi выпускает свой первый компьютер-в-клавиатуре Orang…
Компания Orange Pi представила свой первый компьютер-в-клавиатуре Orange Pi 800. …
Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу…
Представленный в феврале мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу, с другими характеристикам…
Intel готовит к релизу NUC 12 Serpent Canyon…
Intel готовится к выпуску своей самой мощной системы NUC на сегодняшний день, NUC 12 «Serpent Canyon», ос…
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor