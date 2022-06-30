Valve устанавливает в новые Steam Deck медленные SSD

Ранее на этой неделе Valve объявила, что планирует удвоить поставки Steam Deck в ближайшие месяцы, но похоже, что это увеличение производства может дорого обойтись. Хотя большинство людей упустило это из виду, немецкий веб-сайт HardwareLuxx заметил, что веб-сайт Steam Deck был недавно обновлен, чтобы отметить, что некоторые модели на 256 ГБ и 512 ГБ теперь будут поставляться с твердотельным накопителем PCI Express 3.0 x2 вместо твердотельного накопителя PCI Express 3.0 x4. Как и следовало ожидать, твердотельный накопитель x2 предлагает примерно половину скорости записи и чтения по сравнению с твердотельным накопителем x4. Хотя Valve утверждает, что не заметила никакого влияния на игровую производительность, возможно, они тщательно подбирают слова. Конечно, опыт может не сильно измениться во время реального игрового процесса, но как насчет времени загрузки? Они почти наверняка будут медленнее на машинах с твердотельным накопителем x2.

Valve незаметно заменяет более дорогие твердотельные накопители, что особенно примечательно, учитывая тот факт, что емкость хранилища — это действительно единственное различие между моделями Steam Deck, и компания взимает довольно большую надбавку за более крупные твердотельные накопители. Это откровение также происходит на фоне того, что Valve изо всех сил старается предупредить игроков не устанавливать новые твердотельные накопители в свои приставки. Видимо, компания всё же в каком-то смысле обманывает будущих покупателей.