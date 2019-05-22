Valve выпустила приложение Steam Chat для iOS и Android

Valve выпустила автономное мобильное приложение, включающее в себя многие функции чата на ПК.

Новое приложение на iOS и Android включает в себя групповые чаты, настраиваемые уведомления, возможность отправлять видео, GIF-файлы, смайлы Steam и приглашения друзьям. Голосовой чат в настоящее время не доступен, хотя Valve заявляет, что работает над этим.

Это второй по величине запуск приложения Valve для iOS за последнее время. На прошлой неделе компания представила долгожданное приложение Steam Link, которое позволяет пользователям передавать игры Steam с ПК на iPhone, iPad или Apple TV.