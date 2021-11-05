Веб-сайт Apple ID получил запоздалую реконструкцию

Веб-сайт Apple ID выглядел монотонно последние несколько лет. К счастью, Apple, наконец, произвела запоздалую реконструкцию, которая полностью заменила старый интерфейс. Раньше посетителей приветствовал экран входа, на котором были показаны случайные люди, использующие разные устройства Apple . Теперь он имеет более современный вид, соответствующий обновленному веб-сайту iCloud.

Фотография пользователей Apple была заменена логотипом Apple, окруженным разноцветными точками, которые оживают при прокрутке мимо него. После того, как вы войдете в систему, вас встретит представление карточки, где аккуратно указана ваша информация.

С левой стороны вы найдете список разделов, связанных с данными и настройками вашего Apple ID, например, личную информацию, которая включает ваше имя, дату рождения и т.д. Способы оплаты, как следует из названия, включают в себя все ваши сохраненные банковские карты и соответствующую информацию. В разделе «Семейный доступ» вы можете найти членов вашей семьи iCloud. Что касается устройств, вы можете проверить и удалить все устройства Apple, связанные с вашим Apple ID. Apple недавно обновила и сайт iCloud. Он заменил устаревшее веб-приложение Mail на более изящное, которое соответствует пользовательскому интерфейсу в операционных системах Apple. Он также настроил остальные веб-приложения iCloud, чтобы обеспечить поддержку новых функций, представленных в последних версиях iOS и macOS.