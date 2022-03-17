Велошлем Relee M1 со встроенной камерой и голосовым управлением

Relee создала новый спортивный велошлем Relee M1, оснащенный встроенной экшн-камерой, голосовым управлением и поворотниками предоставляющее велосипедистам возможности сообщать другим участникам дорожного движения о своих намерениях поворота.

Велошлем Relee M1 оснащен сенсорным чипом SONY Starvis IMX CMOS, который точно захватывает цели даже в условиях низкой освещенности. Это в сочетании с передовой технологией электронной стабилизации изображения (EIS) позволяет записывать плавное видео во время езды на велосипеде.

Нажав на пульт дистанционного управления, установленный на руле, чтобы сообщить о своем намерении повернуть, вы можете держать обе руки на руле. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с чрезвычайными или внезапными ситуациями, просто нажмите кнопку, и установленные на шлеме сигнальные огни тормозов будут ярко светить, чтобы привлечь внимание автомобилистов, когда вы замедляете скорость или резко останавливаетесь.

Интеллектуальное подключение велошлема к iOS и Android позволяет отвечать на звонки, воспроизводить музыку или получать доступ к картам Google с помощью простой голосовой команды через встроенный в шлем микрофон и стереодинамики.