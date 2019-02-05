Verily разрабатывает умную обувь

Дочерняя компания Google Verily разработала прототип умной обуви, которая следит за движениями, весом и падениями пользователя. В обувь встроены датчики для контроля уровня активности, которые можно использовать для выявления таких симптомов, как внезапное увеличение веса, которые могут быть признаком таких заболеваний, как застойная сердечная недостаточность.

В Verily есть команда врачей, инженеров, химиков и технологов, которые занимаются укреплением здоровья и профилактикой таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Компания, специализирующаяся на здравоохранении, недавно разработала умную ложку, известную как Liftware. Ложка предназначена для людей с ограниченной подвижностью рук. Verily также работает над умными контактными линзами, которые помогают с возрастной дальнозоркостью и контактными линзами для измерения уровня сахара в крови.