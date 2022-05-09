VetCT тестирует умные очки в ветеринарии

VetCT объявил, что они отслеживают использование умных очков в ветеринарии в Великобритании. Компания использует Google Glass для обследования животных, а затем кадры с умных очков передаются непосредственно удаленной команде специалистов VetCT.

Изображения из Google Glass передавались в прямом эфире от клинической группы Pennard Vets, удаленной группе специалистов из VetCT. Для сравнения также транслировались изображения с более высоким разрешением с камеры мобильного телефона. Удаленный специалист VetCT мог просматривать оба изображения, а также удаленно записывать, масштабировать, регулировать освещение, комментировать и отправлять изображения обратно для просмотра владельцу очков. Они также смогли обсудить случай вживую с командой в клинике. Это уникальный способ использования умных очков, и будет интересно посмотреть, каковы результаты испытаний и можно ли будет использовать эту технологию для помощи животным в будущем.