Вышел OxygenOS 9.0.9 для OnePlus 5 и OnePlus 5T

Несмотря что смартфоны OnePlus 5 и OnePlus 5T уже не так актуальны, но все равно разработчики компании OnePlus продолжают их поддерживать. Тем самым выпустив для устройства обновление с номером OxygenOS 9.0.9.

Прошивка весит 374 Мб и в ней добавили актуальный патч безопасности за октябрь. Кроме этого, в новом ПО исправили проблему с созданием расширенных скриншотов, а также улучшили производительность и автономность смартфонов.

Прошивку уже начали распространять на устройства. Прошивку должны получить все владельцы смартфонов OnePlus 5 и 5T.