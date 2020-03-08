Вышел новый патч для World of Warcraft Shadowlands

На официальном сайте разработчика Blizzard появился новый патч версии 9.0 для игры World of Warcraft Shadowlands.

Сборка под номером 9.0.1.33556 включает в себя дополнение CDN World of Warcraft Vendor.

Обновление предоставит игрокам пять новых локаций, новую функцию Covenants, подземелье и многое другое. Новые зоны: Bastion, Maldraxxus, Ardenweald, Revendreth и Maw. Будет добавлена новая система уровней персонажа.

Проработан внешний вид персонажей и параметров всех рас. Расширение World of Warcraft Shadowlands будет выпущено в этом году.