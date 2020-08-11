Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

CD Projekt Red провела второй эпизод Night City Wire с тремя новыми короткометражками, посвященными Cyberpunk 2077.

Начав свое путешествие в Cyberpunk 2077, пользователи смогут создать собственного уникального персонажа, используя множество опций и даже выбрать их жизненный путь, которое определяет предысторию персонажа. Ваш персонаж может быть уличным ребенком, кочевником или же корпорацией. Данный выбор влияет на то, как остальные персонажи будут вести себя вокруг вас, а также на то, как начинается игра.

Вторая короткометражка посвящена творческому оружию, которое вы сможете получить в Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.