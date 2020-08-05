Видеоролик игры Diablo II AI Remastered в разрешении 4К

До сих пор нет никакой официальной информации ремастера игры Diablo II, но в сети опубликовали довольно хорошее представление о том, как он будет выглядеть игра в ремастере совершенно по новому.

В видеоролике игра Diablo II Remaster показана в разрешении 4К и 60 кадрах в секунду. Игра на самом деле не работает с таким разрешением и частотой кадров, так как видео представляет собой запись оригинального геймплея Diablo II, улучшенного с помощью глубокого обучения нейронной сети AI и расширенной интерполяции движения. Тем не менее, результаты довольно впечатляющие.

Уже давно ведутся разговоры об официальном ремастере Diablo II. Еще в мае ходили слухи, что один из них находится в работах Vicarious Visions, но до сих пор ничего не было объявлено. В прошлом году создатели серии Diablo Макс Шефер, Эрих Шефер и Дэвид Бревик показали, что ремастер маловероятен, так как все исходные активы исчезли, и все придется делать с нуля, так что если этот слуховой ремастер будет в чем-то ближе к ремейку.