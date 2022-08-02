Вышло новое обновление Assassin's Creed Valhalla Update 1.6.0

Ubisoft выпустила обновление для Assassin's Creed Valhalla версии 1.6.0. Обновление будет доступно на всех платформах. Update 1.6.0 добавляет новый контент, новый режим бесплатной игры под названием «Забытая сага». Бесплатный игровой режим в стиле Rogue-lite для Assassin's Creed Valhalla. Доступно для всех игроков, достигших Асгарда в основной игре. Этот новый режим представляет собой сложную задачу для игроков с уникальным заданием бросить вызов судьбе. Также в игру возвращается фестиваль Sigrblot.

На Xbox Series X|S размер обновления составляет 26 ГБ, на Xbox One патч весит 19,6 ГБ, PlayStation 5 - 12,5 ГБ, PlayStation 4 - 17,5 ГБ и для ПК - 23,7 ГБ. Assassin's Creed Valhalla Update 1.6.0 также поставляется с исправлениями ошибок и некоторыми улучшениями.