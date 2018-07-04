Вышло обновление для игры Trivia Crack

Вышло важное обновление в мобильной игре Trivia Crack. Это специальная версия приложения для всех поклонников футбола и Чемпионата Мира.
Trivia Crack - это интеллектуальная мобильная игрушка, в которой вы отвечаете на вопросы, соревнуетесь с людьми по всему миру и можете бросить вызов своим друзьям.
Немного статистики:
- У Trivia Crack более 3 миллионов пользователей в России
- Пользователи по всему миру проводят в интеллектуальных играх от 20 до 40 минут в день. В Trivia Crack пользователи из России проводят в среднем 30 минут в день (на каждого пользователя).
- Российские пользователи Trivia Crack отвечают в среднем на 50 вопросов в день (на каждого пользователя)
Топ категорий у российских пользователей:
- Наука
- География
- Развлечения
В Trivia Crack играют по всей России. Самые популярные города:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Краснодар
- Ростов-на-Дону