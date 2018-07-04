Вышло обновление для игры Trivia Crack

Вышло важное обновление в мобильной игре Trivia Crack. Это специальная версия приложения для всех поклонников футбола и Чемпионата Мира.

Trivia Crack - это интеллектуальная мобильная игрушка, в которой вы отвечаете на вопросы, соревнуетесь с людьми по всему миру и можете бросить вызов своим друзьям.

Немного статистики:

У Trivia Crack более 3 миллионов пользователей в России

Пользователи по всему миру проводят в интеллектуальных играх от 20 до 40 минут в день. В Trivia Crack пользователи из России проводят в среднем 30 минут в день (на каждого пользователя).

Российские пользователи Trivia Crack отвечают в среднем на 50 вопросов в день (на каждого пользователя)

Топ категорий у российских пользователей:

Наука

География

Развлечения

В Trivia Crack играют по всей России. Самые популярные города: