Вышло обновление программного обеспечения Apple HomePod 15.1.1

Последнее обновление программного обеспечения для Apple HomePod и HomePod Mini, не содержит каких-либо серьезных новых функций. Программное обеспечение исправляет ошибку, связанную с подкастами на устройствах HomePod, из-за которой подкасты не воспроизводятся на устройствах. В этом обновлении эта проблема устранена, и подкасты должны снова работать на обоих устройствах. Программное обеспечение должно автоматически обновляться на HomePod, если у вас не отключены автоматические обновления, вы также можете вручную установить программное обеспечение из приложения Home на свой iPhone или iPad.