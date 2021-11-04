Вышло обновление программного обеспечения Apple HomePod 15.1.1

Apple выпустила новое обновление программного обеспечения для HomePods. Обновление программного обеспечения HomePod 15.1.1 было выпущено для HomePod и HomePod Mini, это обновление включает в себя некоторые исправления ошибок и улучшения производительности.

Последнее обновление программного обеспечения для Apple HomePod и HomePod Mini, не содержит каких-либо серьезных новых функций. Программное обеспечение исправляет ошибку, связанную с подкастами на устройствах HomePod, из-за которой подкасты не воспроизводятся на устройствах. В этом обновлении эта проблема устранена, и подкасты должны снова работать на обоих устройствах. Программное обеспечение должно автоматически обновляться на HomePod, если у вас не отключены автоматические обновления, вы также можете вручную установить программное обеспечение из приложения Home на свой iPhone или iPad.