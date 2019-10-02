Выбираем набор головок для автомобиля

Надежный набор головок с трещоткой выручает владельцев машин, мотоциклов. Каждый из них сталкивается с ситуацией, когда необходимо что-то открутить. Но тут возникает проблема — ключ, который есть в наличии, не подходит. Либо же им невозможно достать до крепежа. Поэтому в каждом гараже найдется комплект головок.





Так называют разновидность слесарно-монтажного инструмента. Это основополагающий инструмент для мастера при выполнении ремонтных работ. Наборы торцевых головок позволяют работать в труднодоступных местах, а также увеличить усилие на крепеж.

Есть несколько типов головок. Основная классификация инструмента такая:

По размеру (в дюймах или миллиметрах). Это абсолютно не взаимозаменяемый инструмент. Разница возникает из-за метрических систем, которые неодинаковы в разных странах. Например, головки из Великобритании имеют именно дюймовую размерность.

По форме рабочей части. Самые известные шестигранная, двенадцатигранная, TORX, TORX E, XZN. Чаще всего в работе используют 6-ти и 12-гранные.

По форме рабочей части (измеряется в дюймах). Обратная сторона от рабочей части служит для соединения с приводом (трещеткой либо гайковертом).

По назначению: обычные или ударные. Последние прочнее обычных, что является преимуществом при работе с ударным инструментом. Первый тип делают из стали с хром-ванадиевой добавкой, они более удобны для работы руками.

На что обратить внимание при выборе инструмента? Прежде на практичность набора. Он не должен лежать без дела, а оптимально подходить для ремонта. Самые долговечные головки делают известные бренды. Конечно, они не всегда могут похвастаться бюджетной ценой, но однозначно стоят потраченных денег.

Безымянный инструмент, на который никто не дает гарантий, может прослужить крайне мало. Но самое неприятное, когда он подводит в самый ответственный момент. Поэтому при покупке взвешивайте все "за" и "против". Лучше один раз купить дорогостоящий набор и пользоваться им десяток лет, чем постоянно докупать инструмент сомнительно качества.

Кому необходим такой набор

Запасной набор головок просто незаменим при поломке машины. Вы сможете самостоятельно что-то подкрутить, разобрать, не отгоняя автомобиль в мастерскую. В принципе, можно приобрести несколько самых ходовых моделей инструмента, не тратясь на набор.

В частности, набор пригодится при замене колеса. Просто представьте, что такая поломка застала вас в пути, но вы не обладаете нужным инструментом. Отсутствие относительно недорого комплекта в машине тянет за собой уже очень серьезные финансовые затраты. Ведь вам придется либо вызывать эвакуатор, либо ждать человека, который привезет головки.

Автослесари нуждаются в головках ежедневно. В машине сотни узлов и тысячи единиц крепежа. Без соответствующего инструмента просто не получится снять детали и поставить новые. Мастера особенно ценят продуманность набора.

Он должен оправдывать стоимость, быть комфортным в использовании. Если инструмент плохого качества, то ремонт (а следовательно — и работа) будут долго стоять на месте. Есть мнение, что качество напрямую зависит от оснащенности автослесаря современными и высококачественными инструментами.

Купить набор вы можете в любом магазине инструментов, например в Instrument-Opt. В наличии как единичный инструмент, так и наборы от известных брендов. Это официальный представитель многих компаний, поэтому гарантирует высокое качество. Минимальная цена головки — 35 грн. Основательные наборы стоят от 1500 грн.