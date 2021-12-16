Вычислительная платформа UP Squared 6000

AAEON представила свой новый комплект UP Squared 6000 Edge Computing Kit, предназначенный для обеспечения подключения 5G, гибкой загрузки и мощных вычислений на впечатляющей энергоэффективной платформе. Набор основан на новейших процессорах Intel Atom x6000E Series, Intel Pentium и Intel Celeron серии N и J, ранее называвшихся Elkhart Lake .

AAEON UP Squared 6000 предлагает до 1,7 раза лучшую вычислительную производительность и вдвое большую производительность для 3D-графики по сравнению с предыдущим поколением. Обеспечение отличной вычислительной платформы для автоматизации, робототехники и промышленных приложений. Функции UP Squared 6000 включают в себя: чувствительную ко времени сеть (TSN), синхронизированные по времени вычисления (TCC), внутриполосный ECC, встроенный TPM 2.0 и дополнительную плату-носитель для расширения Intel Programmable Services Engine (Intel PSE).
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