Видеоигра DuckTales: Remastered возвращается на игровые плащадки

В августе 2019 года видеоигра DuckTales: Remastered была полностью удалена из игровых магазинов.

Ира вернулась на игровые площадки и снова доступна для покупки на платформах PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One (с обратной совместимостью). В будущем планируется запуск на PlayStation 4 и Nintendo Switch.

DuckTales - видеоигра по мотивам одноимённого мультсериала, разработанная японской студией Capcom. В игре присутствует яркая графика, четкое управление со своеобразной динамикой. Отправляйтесь в со своими друзьями на поиски приключений и тайных сокровищ.