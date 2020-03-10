Видеоигра Shenmue III Big Merry Cruise появится 17 марта на Epic Games Store и PS Store

Shenmue III Big Merry Cruise - компьютерная игра разработанная японскими компаниями YS Net и Neilo. Третья часть серии игр Shenmue. Игра будет доступна в магазинах PS Store и Epic Games Store.

Действие игры происходит на круизном лайнере. Корабль стоит на якоре в гавани Няову. Рио попадает на корабль, на котором ему предстоит разгадывать головоломки, выполнять миссии получая за них награду. Вам будут доступны различные виды развлечений, азартные игры и многое другое. Ставки высоки, но награды стоят усилий.

Версия Big Merry Cruise включена в коллекцию Shenmue 3 Complete DLC. Стоимость игры будет составлять 1200 рублей.