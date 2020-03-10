Видеоигра Shenmue III Big Merry Cruise появится 17 марта на Epic Games Store и PS Store

2020-03-10, Автор - Ramil; Продукт - Shenmue III Big Merry Cruise ; [71]
Shenmue III Big Merry Cruise - компьютерная игра разработанная японскими компаниями YS Net и Neilo. Третья часть серии игр Shenmue. Игра будет доступна в магазинах PS Store и Epic Games Store.

Действие игры происходит на круизном лайнере. Корабль стоит на якоре в гавани Няову. Рио попадает на корабль, на котором ему предстоит разгадывать головоломки, выполнять миссии получая за них награду. Вам будут доступны различные виды развлечений, азартные игры и многое другое. Ставки высоки, но награды стоят усилий.

Версия Big Merry Cruise включена в коллекцию Shenmue 3 Complete DLC. Стоимость игры будет составлять 1200 рублей.

Комментарии и отзывы Shenmue III Big Merry Cruise
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GBЛучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GB
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел п...
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел пЛетом прошлого года в продаже появился Huawei Mate 20 X 5G, который стал первым смартфоном Huawei с подде...
Трёхдиапазонный роутер с поддержкой Wi-F...
Трёхдиапазонный роутер с поддержкой Wi-FКомпания TP-Link на выставке в Лас-Вегасе представила новый маршрутизатор Archer AX90 с поддержкой нового...
Игровой смартфон Black Shark 3 будет сто...
Игровой смартфон Black Shark 3 будет стоВ сети появились подробности о грядущей новинки Xiaomi – геймерском смартфоне Black Shark 3, официальный ...
Планшет Lenovo Smart Tab M10 получил 10,...
Планшет Lenovo Smart Tab M10 получил 10,Компания Lenovo показала на выставке Consumer Electronics Show 2020 (CES 2020) планшет Smart Tab M10. Апп...
Cherry представила переключатели Viola ...
Cherry представила переключатели Viola Cherry анонсировала новый переключатель Viola. Он предназначен для более дешевых механических клавиатур, ...
В Китае уже можно заказать смартфон Xiao...
В Китае уже можно заказать смартфон XiaoНекоторые китайские интернет-магазины начали принимать предзаказы на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, к...
Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra признан...
Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra признанСпециалисты DisplayMate высоко оценили и не пожалели комплиментов для нового флагмана Samsung Galaxy S20 ...
Asus ZenFone 6 и его функции...
Asus ZenFone 6 и его функцииКомпания Asus выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Asus ZenFone 6. Аппарат им...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Первые скриншоты игры The Outer Worlds с...
Первые скриншоты игры The Outer Worlds сThe Outer Worlds это компьютерная игра с видом от первого лица, разработанная компанией Obsidian Entertai...
Объектив Fujinon GF45-100mmF4 R LM OIS W...
Объектив Fujinon GF45-100mmF4 R LM OIS WКомпания Fujifilm представила объектив Fujinon GF45-100mmF4 R LM OIS WR, который предназначен для среднеф...
Xiaomi выпустила игровую периферию...
Xiaomi выпустила игровую перифериюКомпания Xiaomi вчера официально представила новый игровой смартфон, который очень круто выглядит, облада...
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
Обзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросами
Обзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынкеОбзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынке
Обзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизниОбзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизни
Обзор Sven PS-115. Яркая и недорогая колонка с режимом TWSОбзор Sven PS-115. Яркая и недорогая колонка с режимом TWS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor