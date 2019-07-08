На практике же спецификация интересна для установки SSD-накопителей нового поколения. При подключении к PCIe 4.0 они способны выдавать скорость передачи данных свыше 4 ГБ/с.В результате тест показал, что разница между свежей PCIe 4.0 и представленной ещё в 2007 году спецификацией PCIe 2.0 составляет всего 2%. Представители лаборатории отметили, что это различие можно списать на погрешность, то есть PCIe 4.0 никак не повлиял на производительность ускорителей.Видеокарта Radeon RX 5700 XT прошла испытания в трёх режимах работы с различными разрешениями: 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160 пикселей. Ускорители подключали в режимах PCIe 2.0, PCIe 3.0 и PCIe 4.0.О стоимости новинки пока неизвестно.