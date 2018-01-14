Выезд мастера на дом: скорая компьютерная помощь на профессиональном уровне

Отремонтировать компьютер или планшет самостоятельно под силу далеко не всем. Иногда даже установить операционную систему с нуля крайне сложно. Если же речь идет о серьезных поломках, сложных вирусах, неисправностях периферийного оборудования, довериться следует профессионалам, которые могут дать гарантию качества своей работы, как, например, на сайте https://itcompanion.ru.

Почему это удобно

Выезд на дом – это самый удобный формат работы. Даже в большом городе непросто найти мастерскую, в которой взялись бы за сложный ремонт. Кроме того, многие клиенты таких салонов сталкивались с затянувшимися сроками, даже утерей своей техники. А это крайне неприятно, когда речь идет о жестком диске или дорогостоящем ноутбуке. Ждать неделями, пока дойдет очередь до заказа, просто невозможно, если компьютер нужен для работы. На дом мастер может выехать в течение нескольких часов. Не придётся дополнительно тратить время на забор своей техники. Не нужно переживать о добросовестности работника, ведь его квалификацию, ход ремонта можно оценить самостоятельно.

Вызов мастера на дом или же в офис – это лучшее решение, когда нужно отремонтировать крупную технику. К примеру, большие рабочие сканеры, широкоформатные принтеры, многофункциональные устройства непросто даже погрузить в машину. А если речь идет о поломке в сети, неисправности вайфая или роутера, приезд специалиста – единственная возможность быстро разобраться в проблеме и устранить ее.

Почему это выгодно

Во-первых, любой владелец сломанного компьютера или устройства таким образом может избавить себя от трат времени. Жители больших городов отлично знают, даже добраться в соседний район в рабочие часы непросто, к тому же, дорого, поэтому вызов мастера по адресу – это лучший способ сэкономить деньги и собственные нервы.

Исправить можно почти все: вирус-шифратор, баннер, сломанный жесткий диск, «зависшая» флешка, разбитый экран, сгоревший блок питания. Пользователь часто может восстановить свои данные, что зачастую даже более важно, чем сохранение самого носителя. Когда ломается рабочая техника, «глючат» флешки и диски с корпоративной информацией, каждая минута оказывается на счету. В отличие от мелкой бытовой техники, компьютер или ноутбук нельзя просто заменить, ведь их стоимость намного выше, а ценность для конкретного человека несравнимо выше. Вызов мастера на дом позволит на месте разрешить все имеющиеся проблемы, дополнительно решить задачи по защите от различных виртуальных угроз.