Vingroup отправляет в Россию 1500 аппаратов ИВЛ

Vingroup, крупнейшая частная корпорация Вьетнама, в рамках гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии COVID-19 направит в Россию 1500 аппаратов ИВЛ собственного производства. Посольство РФ в Ханое и Vingroup уже подписали меморандум о передаче оборудования в период с 15 мая по 30 августа. В начале апреля корпорация Vingroup подписала лицензионное соглашение с американской компанией Medtronic US, одним из крупнейших мировых производителей медицинского оборудования, на использование их конструкции портативного аппарата ИВЛ Puritan Bennett 560 (PB560) и перепрофилировала заводы VinSmart и VinFast под производство медицинского оборудования.

На основе патента вьетнамский производитель собрал несколько собственных версий аппаратов. Модель Vsmart VFS-410 — обновлённый вариант VFS-310, инвазивного ИВЛ на основе турбинной технологии, разработанного инженерами Vingroup на базе проекта Массачусетского технологического института (MIT). Модель оснащена датчиками, которые контролируют уровень кислорода в крови и предупреждают об изменениях давления в конце выдоха. А главное, они самостоятельно синхронизируются с дыханием пациента. Это очень компактный и лёгкий аппарат ИВЛ, который можно использовать в машинах скорой помощи и в экстренных случаях на месте происшествия, а после пандемии устройство пригодится и в больницах. В Россию вьетнамский гигант отправляет полторы тысячи инвазивных аппаратов: 1000 единиц модели Vsmart VFS-410 и 500 единиц — Vsmart VFS-510. На этих устройствах можно с полной уверенностью писать «сделано во Вьетнаме», так как до 70% комплектующих изготовлены непосредственно в стране. Ориентировочный срок доставки — с 15 мая по 30 августа 2020 года.
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