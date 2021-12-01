Выпущен Android TV 12 с поддержкой пользовательского интерфейса 4K, размытым фоном и новыми функциями конфиденциальности

После октябрьского выпуска Android 12 на последних устройствах Google Pixel телевизионная версия Android 12 наконец-то смогла выйти из бета-тестирования. 30 ноября было объявлено об официальном выпуске Android TV 12 для разработчиков , что указывает на то, что обновление может скоро появиться на современных смарт-телевизорах.

Android TV 12 ориентирован на улучшение элементов пользовательского интерфейса при просмотре интерфейса на телевизорах 4K. До сих пор основной интерфейс отображался только в разрешении 1080p, и при выборе чего-то для просмотра он переключается на 4K, вызывая некоторую задержку. Новое обновление добавляет размытие фона, чтобы улучшить визуальное разделение различных слоев пользовательского интерфейса. Также есть новая настройка частоты обновления для более плавного просмотра. Приложения также могут проверять настройки воспроизведения и изменять частоту кадров в зависимости от просматриваемого материала. Google также включает поддержку HDMI CEC 2.0. Еще одна важная функция, появившаяся в новом обновлении, связана с контролем конфиденциальности. Google теперь внедряет индикаторы микрофона и камеры, которые подключены к телевизору. Это те же индикаторы, что и на смартфонах, когда приложение использует камеру или микрофон. Эта функция предназначена для тех, кто не хочет, чтобы микрофон или подключенная камера всегда были активными.
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