Выпущен драйвер AMD Radeon Adrenalin 22.2.2

Сегодня AMD выпустила последнюю версию Radeon Software Adrenalin. Этот драйвер с причудливым номером 22.2.2 добавляет оптимизацию для игры «Total War: Warhammer III». Драйвер также значительно оптимизирует память AMD Smart Access Memory (Resizable BAR) при соединении процессоров AMD на базе Cezanne с совместимыми графическими процессорами серий Radeon RX 6000 и RX 5000, при этом производительность в играх повышается на целых 23%. В этом выпуске компания не исправила новых ошибок, но выявила несколько из них.

Известные проблемы:
  • Некоторые пользователи операционной системы Windows 10 могут наблюдать отсутствие аэроэффекта прозрачности окон.
  • При игре в Cyberpunk 2077 на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 570 Graphics, некоторые пользователи могут наблюдать проблему, из-за которой внутренние помещения выглядят темнее, чем ожидалось.
  • Некоторые пользователи могут столкнуться с заиканием или более низкими значениями FPS при игре в God of War на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6900 XT Graphics.
  • Расширенная синхронизация может вызвать появление черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включенной расширенной синхронизацией, должны отключить ее в качестве временного обходного пути.
  • Показатели производительности Radeon и функции регистрации могут периодически сообщать о чрезвычайно высоких и неправильных значениях тактовой частоты памяти.
    • Комментарии и отзывы AMD Radeon Adrenalin 22.2.2
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