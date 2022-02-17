Выпущен драйвер AMD Radeon Adrenalin 22.2.2

Сегодня AMD выпустила последнюю версию Radeon Software Adrenalin. Этот драйвер с причудливым номером 22.2.2 добавляет оптимизацию для игры «Total War: Warhammer III». Драйвер также значительно оптимизирует память AMD Smart Access Memory (Resizable BAR) при соединении процессоров AMD на базе Cezanne с совместимыми графическими процессорами серий Radeon RX 6000 и RX 5000, при этом производительность в играх повышается на целых 23%. В этом выпуске компания не исправила новых ошибок, но выявила несколько из них.

Некоторые пользователи операционной системы Windows 10 могут наблюдать отсутствие аэроэффекта прозрачности окон.

При игре в Cyberpunk 2077 на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 570 Graphics, некоторые пользователи могут наблюдать проблему, из-за которой внутренние помещения выглядят темнее, чем ожидалось.

Некоторые пользователи могут столкнуться с заиканием или более низкими значениями FPS при игре в God of War на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6900 XT Graphics.

Расширенная синхронизация может вызвать появление черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включенной расширенной синхронизацией, должны отключить ее в качестве временного обходного пути.

Показатели производительности Radeon и функции регистрации могут периодически сообщать о чрезвычайно высоких и неправильных значениях тактовой частоты памяти.

Известные проблемы: