Выпущен драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 512.59 WHQL

Компания NVIDIA выпустила обновление графического драйвера GeForce Game Ready 512.59 WHQL. Обновление добавляет оптимизацию для Dune: Spice Wars, новую стратегию в реальном времени, а также поддержку последних выпусков и обновлений, включая введение Chernobylite трассировки лучей, добавление NVIDIA DLSS к JX3 Online и запуск раннего доступа Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Драйвер также расширяет список игровых мониторов, совместимых с G-Sync. Сертификацию получили еще пять дисплеев, в том числе ASUS ROG XG259CM, Galaxy VI-01 и Samsung G95NA.

Драйвер GeForce Game Ready 512.59 WHQL теперь доступен для загрузки через приложение GeForce Experience. Размер обновления составляет 785,29 МБ.
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