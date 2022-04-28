Выпущен драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 512.59 WHQL

Компания NVIDIA выпустила обновление графического драйвера GeForce Game Ready 512.59 WHQL. Обновление добавляет оптимизацию для Dune: Spice Wars, новую стратегию в реальном времени, а также поддержку последних выпусков и обновлений, включая введение Chernobylite трассировки лучей, добавление NVIDIA DLSS к JX3 Online и запуск раннего доступа Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Драйвер также расширяет список игровых мониторов, совместимых с G-Sync. Сертификацию получили еще пять дисплеев, в том числе ASUS ROG XG259CM, Galaxy VI-01 и Samsung G95NA.

Драйвер GeForce Game Ready 512.59 WHQL теперь доступен для загрузки через приложение GeForce Experience. Размер обновления составляет 785,29 МБ.