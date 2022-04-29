Выпущен мини-ПК ASUS PN80 на базе процессора Intel Tiger Lake

ASUS выпустила мини-ПК PN80 с размерами 200 x 200 x 60 мм на базе процессора Core i7-11700B с 8 ядрами, 16 потоками, тактовой частотой 4,8 ГГц и TDP 65 Вт. Процессор Core i7-11700B содержит графику UHD для процессоров Intel 11-го поколения, которая при необходимости может повышаться до 1,45 ГГц.

ASUS PN80 поставляется с 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, а также слотами PCIe 3.0 и PCIe 4.0 для твердотельных накопителей NVMe. ASUS предусмотрела два 2,5-дюймовых отсека для более крупных твердотельных/жестких дисков, и все они помещаются в корпус размером 200 x 200 x 60 мм. По данным ASUS, PN80 весит 2,5 кг с двумя установленными 2,5-дюймовыми жесткими дисками.

ASUS PN80 имеет дополнительные стереодинамики мощностью 2 Вт и модем с поддержкой Bluetooth 5 и WiFi 6. PN80 можно будет заказать в конце этого месяца в США по цене 1299 долларов США.