Выпущен новый графический драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 21.3.1

AMD выпустила графический драйвер Radeon Software Adrenalin 21.3.1. Обновление приносит поддержку видеокарт серии Radeon RX 6700. Добавлена оптимизация для шутера DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part Two. Кроме того, драйвер содержит многочисленные исправления и новые функции.

Технология Radeon Anti-Lag теперь поддерживает игры DirectX 12. В настройки программы добавлен стресс-тест. Исправлены известные ошибки в играх, в таких как Minecraft, Call of Duty: Modern Warfare, Star Citizen и других. Исправлены мерцания дисплея с использованием нескольких мониторов с высокой частотой в системе с видеокартами серии RX Vega. С полным списком исправлений можно ознакомиться на официальном сайте компании. Драйвер AMD Radeon 21.3.1 Beta доступен для скачивания.
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