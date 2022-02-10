Выпущен новый промышленный встраиваемый компьютер Cincoze DI-1100

Представлен новый промышленный встраиваемый компьютер Cincoze DI-1100. Серия DI-1100 идеально подходит для автономных мобильных роботов (АМР), обеспечивающих своевременную доставку компонентов на производственную линию или товаров на складские стеллажи, а также подходит для работы в режиме 24/7 в составе наружных систем удаленного мониторинга.

Новейшая серия Cincoze DI-1100 использует высокопроизводительный четырехъядерный процессор Intel Core i7/i5/i3 (Whiskey Lake-U) 8-го поколения и поддерживает один модуль SO-DIMM DDR4 2400 МГц объемом до 64 ГБ для обеспечения высокоэффективных вычислений. Требования к динамическому обнаружению в реальном времени, обнаружению препятствий и многозадачности. Имея размеры 203 x 142 x 66,8 мм (ШxГxВ), эта серия легко помещается в AMR, оставляя достаточно места для других устройств, таких как подъемные и предохранительные устройства. Конструкция с низким энергопотреблением 15 Вт сокращает время зарядки AGV/AMR, повышая эффективность производства и производительность. Серия DI-1100 имеет ряд вариантов ввода-вывода, включая GbE LAN, USB 3.2, USB 2.0 и RS-232/422/485 для подключения к камерам, сети и датчикам, а также два слота Mini PCIe для Wi-Fi. Модули Fi, GPS и 4G, которые обеспечивают связь в режиме реального времени и отслеживание местоположения для совместной работы в группе. Серия Cincoze DI-1100 имеет настенное и боковое крепление, монтаж на DIN-рейку и монтаж VESA для максимальной гибкости установки. Кроме того, серия DI-1100 имеет несколько международных сертификатов безопасности, таких как американский стандарт проверки военной техники (MIL-STD-810G), железнодорожный транспорт EN50155 (только EN 50121-3-2) и E-mark для использования в любом приложении. В условиях резкой тенденции к интеллектуальному производству прочные и надежные защищенные встраиваемые компьютеры Cincoze являются лучшим выбором для создания высокопроизводительного интеллектуального завода.