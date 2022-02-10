Выпущен портативный проектор Pluslane с автофокусом

Pluslane — это новый портативный FullHD проектор, способный проецировать изображение с диагональю от 50 до 180 дюймов. Благодаря автоматической фокусировке, высококонтрастному цвету 2000:1, автоматической коррекции трапецеидальных искажений , стереозвуку он совместимости с несколькими устройствами.

Благодаря портам HDMI, USB, слоту для карт TF и ​​возможности подключения по Bluetooth портативный проектор может подключаться к широкому спектру различных устройств, от телефонов и планшетов до ноутбуков, наушников, саундбаров и динамиков. Предлагая персональный портативный кинотеатр размером всего 165 x 170 x 155 мм.

Благодаря разрешению высокой четкости 1080P впечатления от просмотра на вашем домашнем кинотеатре будут другими, чем раньше. Теперь вы можете увеличивать свой контент на большом экране четко и плавно. Наслаждайтесь настоящим кинематографическим опытом, не выходя из дома. Pluslane воспроизводит высококонтрастный цвет 2000:1 со сверхширокой цветовой гаммой благодаря источнику света на ЖК-дисплее, который обеспечивает яркие цвета, как в кинотеатре и реалистичные яркие изображения, отображающие каждую мельчайшую деталь.