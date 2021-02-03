Выпущена финальная версия ОС macOS Big Sur 11.2

Apple выпустила финальную версию операционной системы macOS Big Sur 11.2. В финальной версии содержится множество изменений и обновлений. macOS Big Sur 11.2 улучшает работу Bluetooth, устраняет проблему с черным экраном при подключении внешнего дисплея к Mac mini (M1, 2020) с помощью адаптера HDMI в DVI. Устранена проблема с редактированием фотографий Apple ProRAW в приложении «Фотографии».

Кроме того, исправлена ошибка при которой клавиша Globe при нажатии могла не отображать панель Emoji & Symbols. Некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах или не на всех устройствах Apple. Обновление уже доступно для скачивания.