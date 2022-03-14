Выпущены промышленные компьютеры OnLogic Raspberry Pi на базе Pi

Компания OnLogic, мировой производитель промышленных компьютеров объявила о выпуске новейших устройств на базе Factor 201 Raspberry Pi. Оба устройства работают на вычислительном модуле Raspberry Pi Compute Module 4, который был разработан специально для промышленных продуктов.

Доступный для предварительного заказа, Factor 201 представляет собой компактное вычислительное устройство с пассивным охлаждением, предназначенное для использования в качестве промышленного шлюза, контроллера автоматизации или пограничного компьютера. В дополнение к Raspberry Pi CM4, система имеет диапазон рабочих температур от -20 до 60 ° C, варианты монтажа на DIN-рейку или стену и входное питание 12–24 В. Устройство также может получать питание через кабель Ethernet с использованием PoE Power Delivery (PoE-PD), что позволяет установить один кабель для обеспечения как доступа к сети, так и питания устройства.

Factor 202 разрабатывался специально для промышленного контроля. В дополнение ко всем функциям Factor 201, Factor 202 имеет цифровые и аналоговые входы и выходы. 2,7-дюймовый емкостный сенсорный экран обеспечивает обновление статуса и управление системой. Factor 202 будет доступен в конце этого года.

Специальная несущая плата OnLogic обеспечивает для Factor 201 и Factor 202 возможности подключения и расширения, предназначенные для широкого спектра приложений. Между тем, несколько вариантов памяти и хранилища позволяют пользователям адаптировать устройство к уникальным требованиям своего проекта.