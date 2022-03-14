Выпущены промышленные компьютеры OnLogic Raspberry Pi на базе Pi

Доступный для предварительного заказа, Factor 201 представляет собой компактное вычислительное устройство с пассивным охлаждением, предназначенное для использования в качестве промышленного шлюза, контроллера автоматизации или пограничного компьютера. В дополнение к Raspberry Pi CM4, система имеет диапазон рабочих температур от -20 до 60 ° C, варианты монтажа на DIN-рейку или стену и входное питание 12–24 В. Устройство также может получать питание через кабель Ethernet с использованием PoE Power Delivery (PoE-PD), что позволяет установить один кабель для обеспечения как доступа к сети, так и питания устройства.
Factor 202 разрабатывался специально для промышленного контроля. В дополнение ко всем функциям Factor 201, Factor 202 имеет цифровые и аналоговые входы и выходы. 2,7-дюймовый емкостный сенсорный экран обеспечивает обновление статуса и управление системой. Factor 202 будет доступен в конце этого года.
Специальная несущая плата OnLogic обеспечивает для Factor 201 и Factor 202 возможности подключения и расширения, предназначенные для широкого спектра приложений. Между тем, несколько вариантов памяти и хранилища позволяют пользователям адаптировать устройство к уникальным требованиям своего проекта.