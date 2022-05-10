Выпущены умные слуховые аппараты iFLYTEK Smart Hearing Aids

Китайская технологическая компания iFLYTEK запустила свою первую серию медицинских продуктов C-end, получившую название iFLYTEK Smart Hearing Aids. Пара слуховых аппаратов выпускается в двух моделях Pleasure и Privilege, каждая из которых имеет основные функции, такие как цифровая многоканальность, автономная настройка приложений и адаптивное распознавание сцены.

По сравнению с большинством 6-канальных аналоговых продуктов на рынке, интеллектуальный слуховой аппарат iFLYTEK поддерживает цифровую 16-канальную технологию WDRC и в сочетании с профессиональными расчетами медицинских настроек позволяет добиться лучшего понимания языка и комфорта в зависимости от потери слуха. Цифровые 16 каналов, используемые интеллектуальными слуховыми аппаратами iFLYTEK, могут охватывать голосовой диапазон от 0 Гц до 8000 Гц, обеспечивая более точное понимание речи и лучший слуховой комфорт для пациентов с потерей слуха, делая общение плавным и беспрепятственным. Кроме того, интеллектуальный слуховой аппарат iFLYTEK использует двойную микрофонную решетку и программные алгоритмы, позволяющие слуховым аппаратам точно фокусироваться на голосах перед ними во время работы, устранять окружающий шум и упрощать общение лицом к лицу.

Умный слуховой аппарат также оснащен встроенными частотными точками для аудиометрии. Благодаря эффективному и простому в использовании мобильному приложению пользователи могут пройти проверку слуха в любое время и в любом месте. Он также может отслеживать среду пользователя в режиме реального времени с помощью собственной разработки системы распознавания сцен AiScene, выполнять настройку шумоподавления канала выравнивания и получать идеальное решение для подавления окружающего шума.

Кроме того, интеллектуальный слуховой аппарат iFlytek имеет встроенный алгоритм подавления свиста AiClear, который постоянно отслеживает свистящие сигналы в сочетании с амортизаторами для устранения вибрации.