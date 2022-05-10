Выпущены умные слуховые аппараты iFLYTEK Smart Hearing Aids

Китайская технологическая компания iFLYTEK запустила свою первую серию медицинских продуктов C-end, получившую название iFLYTEK Smart Hearing Aids. Пара слуховых аппаратов выпускается в двух моделях Pleasure и Privilege, каждая из которых имеет основные функции, такие как цифровая многоканальность, автономная настройка приложений и адаптивное распознавание сцены.

По сравнению с большинством 6-канальных аналоговых продуктов на рынке, интеллектуальный слуховой аппарат iFLYTEK поддерживает цифровую 16-канальную технологию WDRC и в сочетании с профессиональными расчетами медицинских настроек позволяет добиться лучшего понимания языка и комфорта в зависимости от потери слуха. Цифровые 16 каналов, используемые интеллектуальными слуховыми аппаратами iFLYTEK, могут охватывать голосовой диапазон от 0 Гц до 8000 Гц, обеспечивая более точное понимание речи и лучший слуховой комфорт для пациентов с потерей слуха, делая общение плавным и беспрепятственным. Кроме того, интеллектуальный слуховой аппарат iFLYTEK использует двойную микрофонную решетку и программные алгоритмы, позволяющие слуховым аппаратам точно фокусироваться на голосах перед ними во время работы, устранять окружающий шум и упрощать общение лицом к лицу.

Умный слуховой аппарат также оснащен встроенными частотными точками для аудиометрии. Благодаря эффективному и простому в использовании мобильному приложению пользователи могут пройти проверку слуха в любое время и в любом месте. Он также может отслеживать среду пользователя в режиме реального времени с помощью собственной разработки системы распознавания сцен AiScene, выполнять настройку шумоподавления канала выравнивания и получать идеальное решение для подавления окружающего шума.

Кроме того, интеллектуальный слуховой аппарат iFlytek имеет встроенный алгоритм подавления свиста AiClear, который постоянно отслеживает свистящие сигналы в сочетании с амортизаторами для устранения вибрации.
Обзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. Профессиональн…
Обзор Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO. ПрофессиональнВ центре внимания сегодня профессиональный стайлер Polaris PHSS 2595TAi Argan Therapy PRO c турмалиновым …
Мощный бесщеточный фен LaiFen Swift…
Мощный бесщеточный фен LaiFen SwiftСегодня был представлен новый бесщеточный фен LaiFen Swift с шумоподавлением создающий скорость воздуха 2…
Какие витамины нужно принимать женщинам, чтобы сохранить здо…
Какие витамины нужно принимать женщинам, чтобы сохранить здоВитамины и минералы очень важны для поддержания здоровья современного чел…
Cardio Metabike - первый в мире велотренажер, интегрированны…
Cardio Metabike - первый в мире велотренажер, интегрированныЮжнокорейская компания Cardio Healthcare, выпускающая аксессуары для фитнеса и спорта под брендом Cardio,…
Карманная аккумуляторная бритва EVO Shaver 2…
Карманная аккумуляторная бритва EVO Shaver 2EVO Shaver 2.0 — это компактная карманная электрическая бритва нового поколения с питанием от батареи, ди…
Обзор Hyundai H-01710. Стационарный ирригатор с УФ-лампой…
Обзор Hyundai H-01710. Стационарный ирригатор с УФ-лампойДумаем, все понимают, что недостаточный уход за полостью рта может привести к серьёзным проблемам с зубам…
Nike представила кроссовки CryptoKicks NFT…
Nike представила кроссовки CryptoKicks NFTКомпания Nike запатентовала обувь, зарегистрированную как токен (NFT) в блокчейне Ethereum. …
BioIntelliSense выпустила перезаряжаемое устройство BioButto…
BioIntelliSense выпустила перезаряжаемое устройство BioButtoBioIntelliSense выпустила новое устройство BioButton Rechargeable. BioIntelliSense — это компания, занима…
Обзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая электрическая зубная щетка с 5 режимамиОбзор Oclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Недорогая электрическая зубная щетка с 5 режимами
Обзор Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro. Машинка для стрижки для волос и бородыОбзор Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro. Машинка для стрижки для волос и бороды
Обзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригаторОбзор Dr.Bei GF3. Портативный ирригатор
Обзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щеткаОбзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щетка
Обзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометриейОбзор Polaris PWS 1886 IQ Home. Умные напольные весы с биометрией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor