Выпущено программное обеспечение AMD Adrenalin 22.5.2

AMD выпустила бета-драйверы Software Adrenalin 22.5.2. Они поставляются с оптимизацией для «Sniper Elite 5», последним обновлением второго года «Hitman 3», которое добавляет трассировку лучей в реальном времени, а также несколькими новыми расширениями Vulkan API. Драйверы также расширяют возможности Radeon Super Resolution (RSR) для процессоров Ryzen серии 6000 с iGPU Radeon серии 600M на основе графической архитектуры RDNA2. RSR получает новую функцию, позволяющую регулировать резкость с помощью ползунка. AMD также представила несколько внутренних оптимизаций для DirectX 11 для архитектуры RDNA2, что означает повышение производительности до 8% на графических процессорах серии Radeon RX 6000 во всех играх DirectX 11.

В этом выпуске AMD также представила Privacy View, функцию, которая отслеживает ваши глаза с помощью вашей веб-камеры и четко показывает только те части экрана, на которые вы смотрите. Компания также представила дополнительные оптимизации для «Watch Dogs: Legion» для Smart Access Memory (Resizable BAR), добавив от 6 до 24 процентов более высокую частоту кадров, в зависимости от графического процессора.
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